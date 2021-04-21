خلال لقائه “أوفتشا”.. وزير الصحة يطلب تسليم الشركات الألمانية إدارة بعض المستشفيات

استقبل صباح الأربعاء الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

وجرى الحديث حول مدى تعاون الدولة الألمانية في تسهيل إجراءات السفر للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة يصعب علاجها بالداخل، وإرسال خبراء ألمان في التخصصات الدقيقة لليبيا لإجراء العمليات بالداخل لتقليل التكلفة المالية، ونقل الخبرات الألمانية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وطلب الوزير من السفير الألماني فتح باب التعاون فيما يخص إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الأولية، توفير المعدات الطبية وتسليم الشركات الألمانية إدارة بعض المستشفيات.

وأكد الوزير على دور السفارة الألمانية في ليبيا على توضيح الصورة الحقيقية للوضع داخل البلاد، فهناك استقرار أمني عكس ما يتم تداوله من أخبار .

وأكد السفير على سعادته لعودة العلاقات بين البلدين، وأن ألمانيا تتفهم جميع التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا بعد حرب طويلة عانتها، ناهيك عن الوضع العالمي جراء وباء جائحة كورونا والقيود الاحترازية المتعلقة بها، وأن ألمانيا ستسعى لبناء فكرة جيدة عن ليبيا.