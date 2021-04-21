وكالة “نوفا” الإيطالية : وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تزور إيطاليا غدًا

روما 21 أبريل 2021 ( وال )- أكدت وكالة “نوفا” الإيطالية، أنها علمت من مصادرها أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” ستجري غدًا الخميس زيارة رسمية لإيطاليا.

وقالت الوكالة: إن “وزير الخارجية “لويجي دي مايو ” سيستقبل الوزيرة الليبية، لكن لا يُستبعد عقد اجتماعات أخرى رفيعة المستوى”.

وأضافت الوكالة الإيطالية “سيجري خلال زيارة “المنقوش” الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية الليبية المشتركة”. (وال- روما)

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