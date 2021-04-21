المنفي يتبادل وجهات النظر مع رئيس النيجر حول الأوضاع في تشاد 

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تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء مع رئيس النيجر محمد بازوم، وجهات النظر حول الاوضاع الحالية في جمهورية تشاد.

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي على أن يضطلع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

وشدد المنفي وبازوم على ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين البلدين لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة ولضمان الاستقرار.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ المنفي بازوم بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، وبحلول شهر رمضان المبارك.