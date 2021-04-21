دي مايو: إيطاليا ستؤسس أكبر طريق سريع في ليبيا يربط تونس بمصر

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الشركات الإيطالية على وشك استئناف أعمالها بمطار طرابلس الدولي وبناء أكبر طريق ليبي سريع يمتد من تونس إلى الحدود المصرية.

أضاف دي مايو في تصريحات لإذاعة الاتحاد الإيطالي للصناعات: “سنفتتح الجزء الشرقي من الطريق السريع في ليبيا في غضون أشهر قليلة، ولدينا عدة اتفاقيات مبرمة في الماضي ويتعيّن علينا تنفيذها”.

وتابع الوزير الإيطالي: “وزيرة الخارجية الليبية ستزور إيطاليا غدا وسنُنظّم منتدى الأعمال بين شركات إيطالية ومؤسسات ليبية لبناء قناة مباشرة للاستثمارات”.