الرئاسي وحكومة الوحدة يناقشون آخر المستجدات في تشاد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحضور أعضاء المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتناول الاجتماع، آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة في الجارة تشاد لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي.

وأوعز المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح كورونا على كافة مناطق ليبيا.

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