مدبولي: زيارتنا إلى ليبيا تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار ليبيا

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارته إلى ليبيا، هي رسالة واضحة تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية.

وأوضحت رئاسة الوزراء المصرية، أن الاجتماع الذي عقده مدبولي مع المسؤولين في ليبيا، اتفق على تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث أُطُر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأشار مدبولي، إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها، أمس، إلى ليبيا، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى، جاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين وأيضا تأكيدا على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأبدى مدبولي، استعداد مصر لمساعدة الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وأنها ستعمل بكل جهدها على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، إلى الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

ولفت مدبولي إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أن من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا ، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.

واطلع الدكتور مدبولي، مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.

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