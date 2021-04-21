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الرئاسي يبحث مع الدبيبة آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة في تشاد 

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24 

بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد. 

وتناول الاجتماع الذي تم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء تأثير الأحداث في تشاد على الجانب الأمني في الجنوب الليبي. 

وناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح كورونا المستجد على كافة مناطق ليبيا.  

وكان المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أوعز إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية. 

وطالب الرئاسي بالإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.  

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  • كفاية كفته يجب انشاء مجلس للامن القومى يضم المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقائد الجيش ورئيس الاركان ورئيس المخابرات وقادة افرع الجيش لمثل هذه الظروف الطارئة وايضا انشاء مجلس اعلى للقوات المسلحة برئاسة المنفى وعضوية نائبيه وقائد الجيش والمخابرات وافرع القوات المسلحة وتكون هناك غرفة عمليات فى سرت لمناقشة الامور العسكرية على الخرائط واتخاذ قرارات محددة اما ما يحدث فهو فتة وكفتة وعك كمن يدفن رأسه فى الرمال ولا يدرى ان ااجيش الوطنى هو من يسبطر على الجنوب وليس كافة الوحدات !!!

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