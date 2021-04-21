بالصور | إدارة التخطيط بوزارة العدل تستكمل أعمال صيانة محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين

ليبيا – استكملت إدارة التخطيط بوزارة العدل مؤخرًا أعمال صيانة مبنيي محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين، وشملت أعمال الصيانة تطوير البنية التحتية للمحكمة وشبكة الكهرباء والأبواب والنوافذ وصالة الاستقبال والمكاتب، وفق التطوير العصري والمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة لدى الإدارة .

وزارة العدل قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن أعمال الصيانة تأتي في إطار العمل ضمن سلسلة أعمال الصيانات التي دشنتها الوزارة طيلة السنوات الماضية للرفع من مستوى الخدمات بالمقرات العدلية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية