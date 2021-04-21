الميهوب: الثقة بحكومة الدبيبة أصبحت معدومة حتى لو حاول التقرب للقيادة العامة

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب إن الملاحظات العامة في مجلس النواب على الميزانية بالمجمل هي المبالغة في أرقام معينة، ومحاولة تعديل بعض الأرقام والأبواب؛ حيث تم التصويت على إعادتها للحكومة للتعديل عليها.

الميهوب أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “نرى أن المدة قصيرة جدًا، إذا كانت هناك نية بالفعل لدى الليبيين الدخول لمرحلة انتخابات في نهاية السنة، فمن غير المعقول أن تكون الميزانية بهذه الضخامة في أبواب التنمية والطوارئ تحديدًا بالمليارات في مدة لا تتجاوز الـ 7 أشهر، أعتقد أن هناك نية لتجاوز مدة وتاريخ الانتخابات في هذه الميزانية، بحجة أن الإشراف وتكملة اأبواب الميزانية أو تم تحويل الميزانية لديون سابقة للشركات التركية متفق عليها مسبقًا بهذه الكيفية”.

ونوّه إلى أن الملاحظة الواضحة في الميزانية أنه ليس هناك ما يشير لدعم القوات المسلحة العربية، معتبرًا أنه إذا لم يتجرأ المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية على نطق اسم القائد العام في وسط طرابلس فهذا يدل على أن القوات المسلحة ليس لها مكان في خارطة طريقهم، بالتالي على الحكومة توضيح خارطتها وموقع القوات المسلحة منها.

وتابع: “الدبيبة يحضر تخريج دفعة منسوبة للجيش ويطلق عليها الدفعة 51، ونعرف أنها تم تخريجها منذ سنوات، فيها من هرب من النائب العام ومن بنغازي. أعتقد الثقة أصبحت معدومة حتى لو حاول أن يتقرب لشرق البلاد وللقيادة العامة، وأعتقد أن نيته المبيتة هي أنه سوف يكون بالمرصاد هو ومن يدور في فلكه للقوات المسلحة، أصبح الأمر واضحًا أنهم غير معترفين بالقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، ومعترفون بميلشياتهم التي ضموها وأطلقوا عليها الدفعة 51، هذا الأمر أصبح خطيرًا ويجب التحرك والوقوف ضده بكل قوة”.

كما حذر الدبيبة من عدم التلاعب بالألفاظ وبأمور عدة لكسب الوقت وضرب القوات المسلحة في مقتل، بحسب قوله. داعيًا حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي إذا كانت لديه جدية في الحفاظ على وحدة البلاد إلى الانتقال لسرت فورًا، وعدا ذلك سيكون عبثًا وإضاعة للوقت فقط.

واستبعد أن يقوم البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة، مشيرًا إلى أنه للآن ليس هناك أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي والحكومة بشأن الانتخابات، وجل ما يتم الحديث عنه ميزانيات ضخمة لسنوات قادمة وليست لـ 6 أشهر.

واختتم حديثه قائلًا: “الحرب هم من يبدأون بها، لذلك حتى الآن ما زالت الإمدادات من تركيا تصل لغرب البلاد، الدبيبة والمنفي أعتقد إما أن يكونوا في غيبوبة أو لا يعلمون ماذا يجري من ورائهم، قاعدة الوطية ومصراته ما زالت تستقبل الإمدادات من أنقرة، والمؤشرات هذه تدل على إعداد العدة للحرب. لو لم تلتزم حكومة الدبيبة بالتعديلات في الميزانية فلن تحصل عليها، وأطالب البرلمان بعدم منحهم الميزانية في هذا الوقت تحديدًا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية