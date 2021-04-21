تواصل حملة التطعيم بسوق الجمعة لليوم الرابع

تتواصل لليوم الرابع على التوالي ببلدية سوق الجمعة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث شهد الإقبال على التطعيم بحسب فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة ازدحاما من المواطنين، مؤكدا سير الأمور بشكل نظامي وبإشراف مباشر من قبل مدير الفرع.

وأوضح الفرع أن إجراءات التطعيم تتم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم قياس ضغط الأشخاص قبل تلقيهم الجرعة، بحيث يؤجل التطعيم إذا كان الضغط مرتفعا، وكذلك يخضع الأشخاص للكشف لمعرفة إن كانوا يعانون من أمراض جانبية أو مضاعفات قبل أخذ الجرعة.

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