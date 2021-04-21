الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات القادمة محور اجتماع المفوضية ووزارة الداخلية

ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مسؤولين من وزارة الداخلية الخطة الأمنية العامة لتأمين الانتخابات القادمة.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أمس الثلاثاء، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية العميد علي النويصري، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وعدد من مديري الإدارات من الجانبين.

واستعرض الاجتماع ملف تأمين الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، والتنسيق الأمني اللازم للعملية، وأفضل السبل لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة تتسم بالسلمية.

وتباحث الطرفان خطة تدريب العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي ستعمل على تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع خلال الاستحقاق الانتخابي، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة ما بين المفوضية ووزارة الداخلية لتتولى عملية التدريب بما يخدم أهداف الخطة الأمنية.

وكان قد حضر الاجتماع مدير إدارة العمليات بالمفوضية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب عبدالباسط النفاثي، فيما حضر من جانب وزارة الداخلية مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العميد طارق القماطي، ونائب مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العقيد عماد العيساوي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية