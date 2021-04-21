ليبيا ومصر توقعان عددًا من الاتفاقيات للتعاون في شتى محاور الاتصالات وتكنولوجيا المعلوامات

ليبيا – قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع ليبيا، للتعاون في شتى محاور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

طلعت أشار خلال تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” وفقًا لصحيفة “اليوم السابع”: “وقعنا اتفاقيتين في مجال البنية التحتية المعلوماتية في ليبيا واعتمادها على المنظومة المصرية للكوابل الدولية والتعاون في إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية، ووقعنا اتفاقية لبناء القدرات وتوسيع الكوادر التقنية من الشباب الليبي، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات المصرية”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية