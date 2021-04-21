المحكمة الأوروبية تحذف اسم عائشة القذافي من قائمة عقوباتها

أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي برفع اسم عائشة معمر القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية بعد عشر سنوات من فرضها عليها إثر إطاحة الناتو بنظام والدها العقيد الراحل.

وأكدت المحكمة أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، وليس هناك أي موجب أو تهديد يبقي على تلك العقوبات.

وقال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس إن “المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما”.

يشار إلى العقوبات فرضت عليها وعددا من أفراد أسرتها في فبراير من العام 2011، بمزاعم لم تثبت خلال السنوات اللاحقة.