ترشيد إنفاق البعثات الدبلوماسية محور مباحثات شكشك والمنقوش

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد احمد شكشك اليوم الاربعاء اجتماعا مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بحضور عدد من مستشاري الديوان والوزارة.

وقد تناول المجتمعون بالنقاش جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة أهمها، رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج.

وتم مناقشة، تنظيم اجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، وملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية بالخارج.

كما تم مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الايفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021 م.

وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي ابداها الديوان على اداء عمل الوزارة.