“المحاسبة” يتهم مالك بعيو بالفساد.. ويطلب وقف عمله

خاطب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تعدد المناصب للموظف التابع للمؤسسة مالك بعيو، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون ومبادئ الحوكمة، إلى جانب رصد ديوان المحاسبة عدداً من المخالفات بها شبهات فساد وإهمال في التصرف بالمال العام.

وبحسب الكتاب الذي تم تداوله في مواقع التواصل، فإن الديوان طالب الجهات المعنية بإعفاء بعيو من مهامه كمدير تنفيذي للشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية “لافيكو تونس”.

وأوضح الديوان أن هناك شبهات فساد وسوء تصرف في أعمال بعيو، كان آخرها منح قرض من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى شركة الإنماء للنفط والغاز.

وبحسب مراسلة الديوان فإن مالك بعيو يشغل 9 مناصب في مؤسسات مملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي، وهي: نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للنفط والغاز، والمدير العام لشركة الإنماء للنفط والغاز فرع تونس، والمدير العام لشركة الإنماء في ليبيا، والمدير العام للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، وعضو مجلس إدارة سيف للصناعات الدوائية، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة مقلدة للصناعات الدوائية، وعضو مجلس الإدارة لفندق جكتيس للسياحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات والتجارة الدولية، كما يشغل بعيو منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المغاربية للبعث العقاري، ويترأس مجلس إدارة شركة مجمع التجارة الدولية التي يملكها بعيو ذاته.

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