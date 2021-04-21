النويري يبحث مع السفير الألماني ميزانية الحكومة والقاعدة الدستورية للانتخابات

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي ” فوزي النويري” ، اليوم الاربعاء ، بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا السيد ” أُوليفر أوفتشا”.

وبحسب بيان للمجلس، رحّب السفير الألماني بالتئام مجلس النواب الليبي واعتبرها خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق، وناقش الطرفان ملف اعتماد الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية.

كما تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، كما طالب النائب الأول دعم ألمانيا للجهود الدولية والمحلية في ملف المصالحة الوطنية وأن تسير كافة المسارات بما فيها المسار الأمني في ذات الوقت للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.