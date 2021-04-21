بالصور.. ضبط عصابات تسول في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، ضبط متسولين ومتسولات من عديد الأماكن في بنغازي.

ونوهت المديرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن العميد ونيس الشكري «أصدر تعليمات تقضي بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل الذي يستغل فيه البعض حاجة الناس للأجر والثواب». ونبه البيان إلى «ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًّا»، مشيرًا إلى أن «عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري على ظاهرة التسول، ويكتسبون منها أموالًا طائلة».

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وقال مدير أمن بنغازي العميد ونيس الشكري إن «هذه الحملة لن تتوقف حتى تنتهي ظاهرة التسول بجميع أنواعها، وضبط ضعاف النفوس الذين يروجون لها، خصوصًا أنهم يساهمون في زرع الفوضى في الأسواق والطرقات العامة، علاوة على كونها تحمل خلفها عدة محاذير أمنية».

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