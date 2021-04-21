تركيا: نفوذ إقليمي لتحقيق حلم توسعي؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش الملف التركي وتحركات أنقرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. هل يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق مشروع توسعي يعيد أمجاد الدولة العثمانية؟ هل تراجعت الحريات في عهد الرئيس أم أن أردوغان يعزز من مكانة بلاده الاستراتيجية ويبني دولة تخدم الشعب التركي؟ ألا يمتلك الحق في الحفاظ على الدولة من أي محاولة انقلاب جديدة؟ ألم يفرض نفسه كقوة فاعلة على الأرض، وضعت تركيا في مصاف دول كبرى؟ النقاش مع: كارول سابا، محام وكاتب سياسي وفراس رضوان أوغلو، كاتب ومحلل سياسي ولميس أندوني، كاتبة وصحفية متخصصة في القضايا الإقليمية.

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