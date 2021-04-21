رفع اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

اعلن الدكتور خميس الزناتي عضو لجنة الدفاع عن سيف الاسلام لدى محكمة الجنايات الدولية ،اليوم الأربعاء ،عن قرار المحكمة الأوروبية بسحب اسم عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

و أكد الدكتور خميس الزناتي ،أن المحكمة ألزمت الدائرة الخامسة بالمحكمة في حكمها الذي صدر في لكسمبورغ اليوم الاتحاد الاوروبي بدفع مصاريف القضية كاملة على نفقته ،مشيرا أن الحكم قابلاً للأستئناف يبقى موقف الدكتورة القانوني قوياً ومتماسكاً.

في إطار معركتها القانونية ضد الاتحاد الاوروبي تمضى الدكتورة عائشة معمر القذافي بخطوات ثابتة حيث انتزعت حكما من المحكمة… Publiée par Khamis Alzanati sur Mercredi 21 avril 2021

وكان المتحدث باسم الخارجية الأوروبية ،قال في تصريح نقلته وكالة فرانس برس إن “المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما”.

وأوضح المتحدث أن “الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران”.

يشار أن العقوبات تتضمن ،حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.