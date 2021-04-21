الرعيض: إذا أردنا مصلحة ليبيا فعلينا أن ندعم حكومة الوحدة

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، إن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية هي أقل ميزانية منذ أكثر من 15 عاما، معربا

وأعرب الرعيض في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسفه لتأجيل اعتماد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية بجلسة مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021، مشيرا إلى أن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية تقدر بمبلغ 21 مليار دولار حسب سعر الصرف الجديد وهي أقل ميزانية منذ أكثر من 15 عاما على الرغم من زيادة الأسعار حول العالم بشكل غير عادي.

كما قال الرعيض، “المؤسسات الليبية مكبلة بالديون، ومنذ عشر سنوات لم يتم إصلاح طريق أو شبكة مياه أو أي مرافق أخرى، جميع البلديات بحاجة كبيرة للمساعدة، لا اعتقد أن الزيادة في الميزانية الآن ستعود على ليبيا سلباً، حيث اضطرت أغلب دول العالم للزيادة من ميزانياتها للتعامل مع جائحة الكورونا وتداعياتها على الاقتصاد”.

وأضاف، “لقد شهدنا في السنوات الماضية عشرات المليارات هدرت في التدمير بدلا أن تستخدم للبناء، لقد أعطينا هذه الحكومة الثقة كي تعمل ليس من أن أجل أن نكبلها بهذا الشكل، إذا أردنا مصلحة ليبيا فعلينا أن ندعم الحكومة وأن نسمح لعجلة الاقتصاد بالدوران”.