“أبو جناح” يبحث مع عمداء بلديات بالجنوب احتياجاتهم وآليات توفير الأمن والوقود

عقد رئيس الحكومة رمضان أبو جناح ، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب في طرابلس، بحث خلاله العديد من الملفات أبرزها الأمن وتوفير الاحتياجات للبلديات، بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام .

وخلال الاجتماع الذى استخدم شاشة عرض مرئي لعرض الاحتياجات التي تحتاجها البلديات بالمدن والمناطق الواقعة داخل نطاق كل منها؛ جدد المهندس رمضان أبوجناح تأكيده على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة المدن والمناطق بالجنوب .

وناقش عمداء البلديات أبرز العراقيل والمختنقات التي تعوق وتحول دون تقديم البلديات للخدمات الواقعة على عاتقها بما يلبي احتياجات الأهالي من خدمات معيشية وغيرها من المرافق التي يجب تفعيلها ودعمها في شتى المجالات أسوة بباقي مدن والمناطق.

وشدد نائب رئيس الحكومة على أولوية الملف الأمني بالجنوب لتأمينه وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة، بالإضافة إلى ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود لكي يتحصل المواطنين على احتياجاتهم اليومية من الوقود.

وأكد أبو جناح على أن الحكومة ستعمل على توفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية وهو ما ستعمل الحكومة على توفيره بكافة المدن والمناطق ليست على صعيد جنوب فحسب بل في ربوع ليبيا عامة .