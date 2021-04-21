شاهد..الدبيبة يشارك العاملين بشركة الخدمات العامة وجبة الإفطار

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من وزراء القطاعات ،اليوم الأربعاء ،عمال الشركة العامة للخدمات وجبة الإفطار بالعاصمة طرابلس.

و قام الدبيبة رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة ،في وقت سابق بجولة تفقدية للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

والتقى الدبيبة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم ،موضحا خلال الجولة انه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم، بالإضافة إلى استكمال أعمال المسح وإزالة الألغام.