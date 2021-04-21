الدبيبة: إنشاء صندوق مالي لدعم عودة السكان إلى منازلهم جنوب العاصمة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم في جنوب العاصمة طرابلس.

وأجرى الدبيبة جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، على الأضرار والمساكن المدمرة جنوب العاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«التقى الدبيبة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم»، حسب البيان. ورافق الدبيبة خلال الجولة وزراء المواصلات والإسكان والمرافق والحكم المحلي والدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

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