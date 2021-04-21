وزير الدفاع الإيطالي: مستمرون في ليبيا لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن بلاده ستستمر في وجودها في ليبيا من خلال مهمة المساعدة الثنائية من أجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد «جويريني»، في تصريحات له خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، أنه جرى إنشاء طاولة دائمة مع السلطات العسكرية في ليبيا لتحديد ومتابعة برامج التدريب.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي أن العمل على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية الليبية يأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في ديسمبر الماضي مع وزارة الدفاع الليبية.

وتابع جويريني، أن الاتفاق يحدد مجالات للتعاون في مجال الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك مع ضمان الدعم الضروري للمؤسسات الليبية لإعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل.