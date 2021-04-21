ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 April, 2021

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،الأربعاء ،أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.

و قام الدبيبة رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة ،بجولة تفقدية للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

والتقى الدبيبة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.