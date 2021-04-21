خلال زيارته جنوب طرابلس.. الدبيبة: سننشئ صندوقا ماليا لدعم عودة السكان لمنازلهم

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لجنوب العاصمة طرابلس، للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

ورافق الدبيبة كل من وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

والتقى رئيس الحكومة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.

وأوضح الدبيبة خلال الجولة أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.