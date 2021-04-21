ليبيا الان

الطاهر السني: يجب خروج المرتزقة من ليبيا بدون سلاح حفاظا على أمن دول الجوار 

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، اليوم الأربعاء، إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمى، مؤكداً أن هناك سعياً لعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وشدد السنى، في تغريدة له عبر “تويتر”، على عدم السماح بخروج سلاح المرتزقة والمقاتلين الأجانب لحفظ أمن دول الجوار.

وطالبت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” أمس الثلاثاء التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء إلى “الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.

الوسوم

السني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك