حفتر :هذه رسالتنا لكل من يحاول اعتبار النفط اداة للسيطرة على ارادة الشعوب

عقد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اليوم الاربعاء ،بمقرالقياة العامة بالرجمة ،اجتماعا مع فضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربى للنفط ،تباحثا خلاله الأسباب التي اجبرت الشركة لتخفيض و إيقاف الانتاج.

وقدّم أحتيتة شرحا وافيا للاسباب التى أجبرت الشركة لتخفيض وايقاف إنتاج النفط والتى ترتكز على تردى الوضع المالى بالشركة وعدم توفير أى مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الاخير من العام الماضى 2020 م لمواجهة متطلبات التتشغيل والإنتاج المستمرة بالشركة مما نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الايفاء بالالتزامات ,وتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل,مع حرص الشركة خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته .

واضاف احتيته يجب اعطاء اولوية للشركات الوطنية وموضوع حجب الإيرادات يجب ان يطرح من جديد والشركة لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين .

من جانبه قال حفتر “النفط الليبي ثروة الاجيال ويجب استثمار ايراداته في قطاع النفط الحيوي والحفاظ على البنية التحتية ، والقياده العامة تقف جنب الى جنب مع الشركات الوطنية ومسالة ايقاف الإنتاج لاسباب فنية تقررها الشركة ولايمكن اي كانا من كان ان يفرض ارداته على الشركات الوطنية وهذه رساله واضحه لكل من يحاول اعتبار النفط اداة للسيطرة على ارادة الشعوب.