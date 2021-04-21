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الدبيبة: إنشاء صندوق مالي لدعم عودة أهالي جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، أن الحكومة ستُنشئ صندوقا ماليا مخصصا لدعم عودة أهالي جنوب طرابلس إلى منازلهم.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارة إلى جنوب طرابلس، رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة، للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد التقى الدبيبة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم بالعودة إلى مساكنهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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