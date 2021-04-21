«المنفي» يتفق مع السودان على التنسيق المستمر بشأن الوضع في تشاد

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،

تبادل الطرفان فيه التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد “المنفي” و”لبرهان” على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيزها،

كما هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس المجلس الرئاسي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً دعم السودان للمجلس الرئاسي وحكومته.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشددين على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظاً على السلم والأمن في المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية.