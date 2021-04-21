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شكشك والمنقوش يناقشان عددا من الملفات المتعلقة بوزارة الخارجية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد أحمد شكشك اليوم الأربعاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بحضور عدد من مستشاري الديوان والوزارة.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، أهمها رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، أيضاً ملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية بالخارج.

كما تمت مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية السابق خلال عامي 2020- 2021.

وتم الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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