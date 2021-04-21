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النجار يكشف عدد المُسجلين في منظومة التطعيم

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن حملة التطعيمات ضد كورونا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لقاح أسترازينيكا تم توزيعه على معظم البلديات، أما لقاح سبوتنيك فيحتاج إلى حافظات خاصة لا توجد في بعض البلديات ويعمل المركز على توفيرها.

وأوضح النجار أن هناك أكثر من نصف مليون شخص سجلوا في منظومة التطعيم الإلكترونية، وأمل من المواطنين الالتزام بالمواعيد، مشيرا إلى أن هناك فئات تم التعامل معها خارج المنظومة.

بدوره أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبد الباسط سميو، أن الحملة انطلقت في عشرات المدن والمناطق في ليبيا، وأعلن حصول أكثر من سبعة آلاف شخص على اللقاح، من دون أن تسجل أي أعراض جانبية تُذكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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