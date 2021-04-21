ليبيون يُقبلون على المطاعيم.. ونصف مليون يُسجلون بالمنظومة

انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بلديتي ترهونة والسبيعة، واستهدفت الفئات التي لها أولوية، وسط إقبال كثيف.

وفي الزاوية الغرب، تستمر حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، لفئة كبار السن، وسط إقبال نحو 600 مواطن على التسجيل في المنظومة.

وشهدت بلدية يفرن إقبالا على التلقيح، من الفئة العمرية 70 سنة فما فوق، وتقوم الحملة بالإشراف والمتابعة والرصد للحالات التي يتم تلقيحها للوقوف على الأعراض الصحية المحتملة.

من جهته، أوضح المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن هناك أكثر من نصف مليون شخص سجلوا في منظومة التطعيم الإلكترونية، وأمل من المواطنين الالتزام بالمواعيد.

بدوره أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبد الباسط سميو، أن الحملة انطلقت في عشرات المدن والمناطق في ليبيا، وأعلن حصول أكثر من 7 آلاف شخص على اللقاح، من دون أن تسجل أي أعراض جانبية تُذكر.

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