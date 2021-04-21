الأعلى للجيش يصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حدود ليبيا الجنوبية

أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تعليماته لكافة الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية، والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي، أمس برئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

حيث تناول الاجتماع آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد، لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي.

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