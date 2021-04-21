الصومال تُرحب بوساطة أفريقية لحل الأزمة السياسية في البلاد

مقديشو 21 أبريل 2021 ( وال )- رحب الرئيس الصومالي ” محمد فرماجو ” بدور الاتحاد الأفريقي المقبل في وضع مسار انتخابي في بلاده بعدما طالب بوساطة الرئيس الحالي للاتحاد الكونغولي ” فيليكس تشيسيكيدي “.

وقال الرئيس الصومالي، غداة محادثات مع الرئيس الكونغولي إن كل الأطراف في الصومال سيشاركون في الحوار بشأن مستقبل نظامنا الديمقراطي”.

من جهتها، أوضحت الرئاسة الكونغولية، في بيان، أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بين الصوماليين لما فيه من مصلحة الشعب الصومالي.

ورحب الرئيس ” تشيسيكيدي ” باليد الممدودة من الرئيس الصومالي لكل الأطراف الصوماليين للتوصل إلى حلول وتسويات يأتي بها الصوماليون أنفسهم. (وال- مقديشو)

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