سفارة قطر لدى موسكو: سفيرنا ناقش القضايا المشتركة مع نظيره الليبي

عقد القائم بأعمال السفير الليبي لدى روسيا ” مصطفى سعيد أبوسعيدة ” اجتماعا سفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر آل ثاني.

ونشرت سفارة دولة قطر لدى روسيا على حسابها بتطبيق انستغرام قبل يومين صورة لقاء جمع أبوسعيدة وآل ثاني، مدعية أن اللقاء شهد بحث مع القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب وصفها.

وقال مصدر مقرب من سفارة ليبيا لدى موسكو إن السفير القطري سعى لمعرفة أسرار زيارة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وتفاصيلها وما جرى مناقشته مع المسؤولين الروس الأيام الماضية .

وكان سيالة قد أوفد المدعو مصطفى سعيد أبو سعيدة، للعمل بالسفارة الليبية في موسكو بوظيفة قائم بالأعمال بالوكالة ولمدة يكون حدها الأقصى “أربع سنوات” ، بحسب نص القرار.

جدير بالذكر أن القائم بالوكالة بالأعمال في السفارة الليبية في موسكو، “مصطفي أبو سعيدة ” متهم في قضايا أخلاقية وقضايا فساد وغيرها من الاختلاسات، وهو المطرود سابقًا من القوات المسلحة قبل 2011 ، ولا يملك ما يؤهله لتولي أي منصب دبلوماسي غير علاقته الخاصة بـ “سيالة” سابقا ومؤخرا مع مليشيات ثوار طرابلس.