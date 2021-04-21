الرئاسي يبحث مع رئيس الحكومة مستجدات الوضع في تشاد والمواضيع الخدمية

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )– بحث المجلس الرئاسي خلال لقائه الليلة الماضية برئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” عدد من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح كورونا المستجد على كافة مناطق ليبيا .

كما تناول اللقاء – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي، حيت أوعز المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه. (وال- طرابلس)

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