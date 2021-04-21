لحل “أزمة النفط”.. تخصيص 1.048 مليار دينار لـ”المؤسسة الوطنية”

كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الأربعاء، عن الشروع في إجراءات تحويل 1.048 مليار دينار ليبي إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح عون خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومديري الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها ومعهد النفط الليبي، أنه تم أمس منح الإذن لتحويل 500 مليون دينار ليبي، والمبلغ الباقي سيجري تحويله بعد التنسيق مع وزارة التخطيط لأنه من البند الثالث في الميزانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن عون اطّلع على ما طرحه مديرو الشركات النفطية من تقارير فنية، وآراء ومقترحات من شأنها التغلب على الصعاب والعوائق التي تواجه القطاع، وعلى رأسها موضوع تسييل الميزانيات للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية، وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات.

واستمع الوزير إلى القضايا التي تهم مستخدمي قطاع النفط مباشرة، ومن أبرزها التأمين الصحي، وزيادة المرتبات بنسبة 67%، وكذلك المطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات.

وأكد عون أن الوزارة تسعى “للعمل على حل المشاكل والقضايا التي تمس مستخدمي القطاع مباشرة، فالوزارة على تواصل دائم بحكومة الوحدة الوطنية من أجل التسريع بوضع الحلول لهذه القضايا، سواء الفنية منها أو الإدارية والمالية”.

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