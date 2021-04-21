وزير الحكم المحلي يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا مسارات دعم مشاريع الإدارة المحلية

طرابلس 21 أبريل 2021 (وال) – بحث وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” اليوم الأربعاء في طرابلس، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “أليفر أوفتشا” أوجه التعاون الثنائي في مجالات الإدارة المحلية .

وتطرقا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة إلى مشاريع التعاون الفني التي تقدمها الحكومة الألمانية في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية ودعم اللامركزية والتنمية المحلية ونقل الاختصاصات وبناء قدرات المجالس البلدية لتقوم بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. (وال- طرابلس)

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