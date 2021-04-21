«النواب المصري»: توقيع 11 اتفاقية مصرية ليبية خطوة لاستعادة دفء العلاقات بين البلدين

قال رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب المصري، يسري المغازي، إن توقيع 11 اتفاقية مصرية ليبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والكهرباء والصحة والتعليم والنقل، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إلى ليبيا، خطوة كبيرة في مجال استعادة الدفء والعلاقات المتينة بين الدولتين وبعد 10 سنوات من الاضطرابات في ليبيا.

واضاف «المغازي»، في تصريحات نقلتها صحيفة «المصري اليوم» المصرية، أن العلاقات والروابط القوية التي تربط بين الشعبين المصري والليبي تعود لسنوات طويلة وتمتد بجذورها في أعماق التاريخ، كما أن العلاقات بين الدولتين قبل 2011 كانت نموذجا يحتذى، وكان هناك ملايين من المصريين يعملون في ليبيا.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري إلى أن مصر وطوال الفترة الماضية تعمل بكل جهودها وعلى مختلف الأصعدة لتعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي في ليبيا، وليس هذا فقط.

وأكد أن مصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح نقلت عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في كل مجالات التنمية إلى الأشقاء في ليبيا وهو ما يفتح بابا جديدا في العلاقات بين الدولتين.