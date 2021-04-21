المنفي يبحث مع رئيس النيجر تطورات الوضع في تشاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، هاتفيا تطورات الوضع في تشاد بعد مقتل الرئيس ادريس ديبي وتبادلا وجهات النظر حول تداعيات ما يشهده تشاد على البلدين والمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن الرئيسين أكدا ضرورة ان يضطلع الاتحاد الافريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة، وعلى ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين البلدين لإيجاد حلٍ للقضايا المصيرية المشتركة وضمان الاستقرار.

وبحسب المتحدثة باسم الرئاسي إن الاتصال كان مناسبة هنأ فيها بوعزوم بانتخابه رئيسا للبلاد، وبحلول شهر رمضان المبارك، كما ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،