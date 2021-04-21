النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي يستقبل السفير الألماني

طرابلس 21 إبريل 2021 (وال) -استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي السيد “فوزي النويري”، صباح اليوم الأربعاء، بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، سعادة السفير الألماني لدى ليبيا السيد “أُوليفر أوفتشا”.

حيث رحّب السفير الألماني بالتئام مجلس النواب الليبي، واعتبرها خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق، وناقش الطرفان ملف اعتماد الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية.

كما تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالقاعدة الدستورية، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.(وال ـ طرابلس) س خ

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