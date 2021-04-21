المنقوش والصفدي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات حل الأزمة الليبية

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، هاتفيا اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات في جهود حل الأزمة الليبية.

حيث جدد الصفدي ترحيب المملكة باستلام الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، لمهامها، مؤكدا أن المملكة الأردنية ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل لحل سياسي يتوافق عليه الليبيون، ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها، ويحفظ أمنها واستقرارها.

هذا ووضعت المنقوش الصفدي بصورة تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود توحيد المؤسسات الليبية، ودور الحكومة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

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