خطوة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات

قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومفوضية المجتمع المدني، تفعيل اللجنة المشتركة والتي ستضم ممثلين عن المفوضيتين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لإطلاق مشروع يهدف لإنشاء شبكة وطنية من منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال الرقابة على الانتخابات.

ووفق بيان لمفوضية المجتمع المدني فإن المشروع يهدف أيضا إلى وضع “برنامج تدريبي لتدريب المنظمات في مجال التوعية والتثقيف على العملية الانتخابية؛ لضمان أكبر مشاركة ممكنة للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

وجاء الإعلان عن القرار خلال اجتماع تقابلي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومفوضية المجتمع المدني، عُقد عبر تقنية “زووم”، حيث تطرق الاجتماع إلى بندين رئيسيين، الأول تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المفوضيتين منذ 2016. والبند الثاني يتعلق بوضع تصور لخطة عمل مشتركة تعنى بجانبي التوعية والتثقيف والرقابة على الانتخابات. وأكد الجانبان على ضرورة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لإنجاح استحقاق 24 ديسمبر 2021.

ومثّل مفوضية المجتمع المدني في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ابريكة بالتمر، والمدير التنفيذي إبراهيم المقصبي، ومدير إدارة التدريب بسمة الورفلي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة سالم المعداني، في حين مثّل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رئيس مجلس إدارتها الدكتور عماد السايح، ومدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار، ومدير إدارة التوعية والتواصل الهادي القرقوطي، ورئيس قسم العمليات الخارجية (المراقبين) عبد الغني دعبوب.

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