مسؤول مصري: قادرون على إمداد ليبيا بمتطلبات إعادة الإعمار

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، باتحاد الصناعات المصري، إن بلاده مشاركة بقوة في إعادة إعمار ليبيا من قبل جميع المصانع والشركات.

وأضاف الدسوقي في تصريحات للصحافة المصرية، رصدتها “الساعة 24″، أن الشركات المصرية قادرة على إمداد السوق الليبية بكل المنتجات المطلوبة في جميع القطاعات.

وأضاف نائب رئيس غرفة مواد البناء المصرية، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القاهرة وطرابلس، ستحدث طلبا كبيرا على الشركات المصرية، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين، حيث يربط الشعبين روابط أخوة وصداقة تاريخية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري قد زار أمس الثلاثاء، العاصمة طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.

وشمل الوفد كلا من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

والتقى مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

ووقعت الوفد المصري عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين هذه الاتفاقيات إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، كما سيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية، ويرتقب توقيع اتفاقيات تعاون في مجال البناء والتخطيط بين وزارة الإسكان المصرية والتعمير في ليبيا، إضافة إلى تفعيل عدد من الاتفاقيات ذات الصلة الموقعة مسبقًا في هذا الشأن.