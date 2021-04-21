المنفي وبرهان يتفقان على التنسيق المشترك بشأن تشاد

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية ‎السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى اوهيبه إن الطرفين اتفقا على أهمية التنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في ‎تشاد، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت المتحدثة باسم الرئاسي أن رئيس المجلس السوداني أكد دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومته، كما أكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.