السفير الألماني: لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تعقد اجتماعًا بمشاركة الدبيبة

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قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت، الأربعاء، اجتماعًا حول مستجدات الوضع في البلاد.

وأفاد أوفتشا، في تغريدة على تويتر، أن الاجتماع شارك فيه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، والأطراف المعنية بعملية برلين.

وأوضح السفير الألماني، أن الاجتماع ناقش التقدم والتحديات المتعلقة بتحقيق مزيد من الاستقرار على الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في ليبيا.