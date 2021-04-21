«أمن بنغازي»: المتسولات يحققن مكاسب طائلة.. ونحذر من ازدياد أعدادهم

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط مجموعة من النساء والرجال المتسولين في العديد من المواقع والأماكن في مدينة بنغازي.

وأمر العميد ونيس الشكري، مدير أمن بنغازي، حسب بيان نشرته المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم، خصوصًا في شهر رمضان.

وذكرت المديرية أن المتسولين يستغلون حاجة الناس للأجر والثواب في رمضان، منبهة إلى «ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًّا»، مشيرًا إلى أن «عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري على ظاهرة التسول، ويكتسبون منها أموالًا طائلة».

وقال مدير أمن بنغازي العميد ونيس الشكري إن «هذه الحملة لن تتوقف حتى تنتهي ظاهرة التسول بجميع أنواعها، وضبط ضعاف النفوس الذين يروجون لها، خصوصًا أنهم يساهمون في زرع الفوضى في الأسواق والطرقات العامة، علاوة على كونها تحمل خلفها عدة محاذير أمنية».