عادات رمضانية ليبية..تعرف على شراب الخشاف الطرابلسي

يحافظ الليبيون خلال الشهر الكريم على عادات وتقاليد رمضانية مميزة، يتحدّون بها سنين من عدم الإستقرار في تفاؤل كبير بعودة البلاد إلى اشعاعها وازدهارها.

ومن بين العادات الرمضانية الخاصة جدا والمميزة لليبيا شراب رمضان السحري، الخشاف الطرابلسي وهو شراب تقليدي يتميز به أهالي طرابلس وتتفنن في صنعه ربات البيوت.

ويتكون هذا الشراب أساسا من الزبيب والتمر حسب الرغبة واللوز وقطرات من ماء العطر

وقليل من السكر وحبات من الحلبة. وبمكوناته الغنية يعتبر ترياق صحي غني بالفيتامينات والمعادن حاضر على موائد الإفطار ووقت السحور.

أما مقادره فهي كوب زبيب،حبات حلبة على راس الملعقة،ملعقتين لوز مقشور (اختياري)،ثلاثة اكواب ماء، سكر حسب الرغبة للتحلية وقطرات ماء العطر. ثم توضع كل المقادير مع بعضها على النار باستثناء ماء العطر وتترك حتى تغلي ثم تهدى عليها النار وتترك حتى تنضج وتتفتح حبات الحلبة وبعد أن تبرد يضاف اليها ماء العطر و تقدم.