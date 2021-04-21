عجوز تونسي يائس يروى: «ابن أخي التحق بداعش .. واختفى»

أخبار ليبيا 24 – تقارير

انضم ابن أخي إلى تنظيم داعش الإرهابي .. لا أعرف أين هو الآن، هكذا بدأ مواطن تونسي حديثه محاولا الإسراع في اختصار قصة واقعية تُلخص فقر عدد من العائلات في بلاده، وهي قصة تشابه نوعا ما تلك الموجودة في دول الجوار.

يقول المواطن التونسي الذي رفض ذكر اسمه لـ أخبار ليبيا 24، “ابن أخي توجه إلى ليبيا لكسب لقمة عيشه، لكن الجماعات المتطرفة التي سيطرت على بعض مناطق ليبيا إبان الفوضى التي أعقبت ثورة 2011 استدرجته بالمال لكي ينضم إلى داعش”.

بعد لفتة يمنى وأخرى يسرى يتحدث المواطن التونسي بصوت مرتعش قائلا، “لقد نجح التنظيم المتطرف في مسعاه وانضم إليه ابن أخي الذي انقطعت عنا أخباره ولا نعلم أين هو الآن من انضمامه”.

يتنهد المواطن بصوت عالي ويقول، “إن ابن أخي كان يعاني من الفقر والبطالة وكغيره من بعض أقرانه كان الفقر والعوز سببًا لانضمامه إلى داعش”، ويردف قائلا “نعم انضم إلى داعش بالرغم من أنه حاصل على تعليم جامعي، لكن الفقر كان سببا في ضياع مستقبله”.

المتطرفين استغلوا ارتفاع معدلات البطالة لزيادة عددهم

استغلت التنظيمات الإرهابية في الدول المجاورة لليبيا حالة الفوضى إبان سقوط نظام القذافي، خاصة حدودها الجنوبية، حيث بدأت التنظيمات في تلك الفترة بتنفيذ خطط ساهمت في زرع الإرهاب وتنامي الجماعات المتطرفة في ليبيا ودول الجوار.

وأوضحت دراسة دولية أن تونس التي تعد من أصغر دول المنطقة من حيث المساحة أنتجت أعلى عدد من المتطوعين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية خلال سنوات الذروة في 2013-2018.

ويرى مراقبون أن تسجيل تونس للعدد الأكبر ربما يكون ورائه ارتفاع معدلات البطالة واستغلال المتطرفين للفوضى المتقطعة التي كانت تشهدها ليبيا خلال تلك الفترة، الأمر الذي جعل البلاد تواجه تهديدًا دائمًا من الإرهاب.

انتشار السلاح في ليبيا

لقد عانت ليبيا من دمار الأسلحة والمتفجرات التي تم سلبها من مستودعات الثكنات العسكرية إبان الإطاحة بنظام القذافي حتى وصلت إلى أيدي المتطرفين الذين أرسلوا العديد منها عبر الحدود الجنوبية بل واكتسب إرهابيو داعش أيضا موطئ قدم في أجزاء مختلفة من ليبيا.

الإرهاب يزدهر في حالة عدم الاستقرار

بدأت جماعة بوكو حرام الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا باستغلال الفوضى عام 2015 وعبرت بسهولة الحدود ووصلت إلى بحيرة تشاد عام 2018 بالقرب من ليبيا.

وتستمر الهجمات الإرهابية لـ بوكو حرام في الترويج للتنظيم الإرهابي الذي يسعى للتوسع من خلال تجنيد الشباب والمراهقين في الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

كما أشارت تقارير دولية إلى أن مالي المضطربة أصبحت مركزًا لداعش بعد انتقالها من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، حيث شهدت في ديسمبر من العام الماضي وصول نحو 300 جندي بريطاني في مهمة بقيادة فرنسا لمدة ثلاث سنوات في جهود مبذولة للمساعدة في استقرار منطقة الساحل.

الإرهاب لا حدود له

مالي هي إحدى دول الساحل الإفريقي العديدة التي تقاتل حاليًا المنظمات الإرهابية والعنف يزداد فيها سوءًا ، خاصة وأن مؤشر الإرهاب العالمي الذي نُشر في 25 نوفمبر من العام الماضي أكد أن مركز ثقل داعش قد انتقل بعيدًا عن الشرق الأوسط إلى إفريقيا وإلى إلى حد ما جنوب آسيا. خاصة مع ارتفاع حصيلة القتلى على يد تنظيم الدولة الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 67٪ مقارنة بعام 2019.

وذكر مؤشر الإرهاب العالمي أن توسع فروع داعش في إفريقيا جنوب الصحراء أدى إلى تصعيد الإرهاب في العديد من دول المنطقة ، خاصة وأن التنظيمات الإرهابية استغلت الفوضى في ليبيا وتحولت إلى إرهاب عابر للحدود.